Cтало известно о состоянии украинских военных, раненых около поселка Шумы

Они госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

Cтало известно о состоянии украинских военных, раненых около поселка Шумы
Фото: zp.gov.ua

Состояние двух украинских военных, раненых около населенного пункта Шумы в Донецкой области, является тяжелым и средней тяжести.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на начальника регионального отдела информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталия Саранцева.

Отметим, военнослужащие госпитализированы в Харькове.

"В приемное отделение Военно-медицинского клинического центра Северного региона были доставлены двое военнослужащих в среднем и тяжелом состоянии. Оба пациенты имеют осколочные и пулевые ранения", - сообщил Саранцев.

По его информации, военнослужащим дополнительно проведено обследование на компьютерном томографе, в настоящее время определено дальнейшее лечение.

Напомним, 26 марта около Шумов на Донбассе днем 26 марта погибли четверо украинских военных, двое получили ранения.

В субботу, 20 марта, возле поселка Шумы на Донбассе погиб 28-летний военный из Кропивницкого Кирилл Быковский.

19 марта около Водяного в результате минометного обстрела погиб младший сержант Андрей Грабар (1995 г.р.) из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

18 марта около Пивденного погиб младший сержант Виктор Пасека (1965 г.р.) из 10 горной штурмовой бригады.

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