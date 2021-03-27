Минздрав уменьшил количество "красных" регионов до 10

"Оранжевыми" стали Ровенская, Черкасская и Черниговская области.

Минздрав уменьшил количество "красных" регионов до 10
Фото: armyinform.com.ua

Министерство здравоохранения Украины уменьшило количество "красных" карантинных регионов с 13 до 10.

Об этом свидетельствуют обновленные индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением ковида, обнародованные на сайте Минздрава.

"Оранжевыми" стали Ровенская, Черкасская и Черниговская области.

На Ровенщине количество случаев госпитализации больных коронавирусом при установленном показателе не более 60 на 100 тыс. населения превышает до 65, в Черкасской - 74 и Черниговской - 88.

В "красной зоне" остались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.

В "зеленой" зоне нет ни одного региона Украины.

В то же время, напомним, согласно решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Черниговской области с понедельника, 29 марта, будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

"Красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей:

1) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%,

2) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - менее 300,

3) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60,

4) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%,

5) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

"Красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министерства здравоохранения в течение 48 часов.

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