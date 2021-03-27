В Минздраве обсудили дислокацию мобильного госпиталя для ковид-больных

Ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Прикарпатье, где он сейчас работает, стабилизировалась.

В Минздраве обсудили дислокацию мобильного госпиталя для ковид-больных
Фото: if.dsns.gov.ua

Вопрос о дислокации мобильного госпиталя для ковид-больных обсудили на совещании Министерства здравоохранения и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Обсудили изменение дислокации госпиталя, поскольку ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Ивано-Франковской области стабилизировалась", - написал он в соцсети Facebook.

В то же время зафиксировали рост количества госпитализаций в соседней области (Львовской, - ред.) и на юге страны.

"Сейчас в Украине для оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью развернуто 74 927 коек, из которых 64 143 обеспечены возможностью предоставления кислородной терапии. На данный момент в больницах находится 43 585 пациентов с COVID-19", - отметил Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что в Польше, где за два последних дня количество выявленных случаев на уровне 35 тыс., для госпитализации больных отведено 35 444 койки (занято 26 511).

Напомним, в конце февраля в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области на территории центральной районной больницы развернули мобильный госпиталь из 30 палаток для лечения пациентов с коронавирусом.

Госпиталь рассчитан на 120 пациентов. В нем есть приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Прикарпатье с 26 февраля находится в "красной" карантинной зоне. Однако с понедельника, 29 марта, в регионе начнут ослаблять карантин. Так, во Франковске и Коломые возобновят работу детские сады и младшая школа.

За пятницу, 26 марта, в области было зафиксировано 373 новых случая ковида. Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и в г. Киев (1226).

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