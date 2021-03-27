Карантин до конца года и полная остановка транспорта: Степанов рассказал, что ждет Украину

Карантин в Украине продлится, как минимум, до конца 2021 года. При этом есть высокая вероятность введения всеобщего локдауна с полной остановкой общественного транспорта. Такие неутешительные перспективы для украинцев нарисовал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".

В Украине продлят карантин до конца года и могут остановить транспорт, - Степанов

При этом Степанов сознался, что уже сейчас в правительстве обсуждают вопрос о введении нового всеобщего локдауна. Однако пока окончательного решения по нему нет. Все будет зависеть от развития ситуации в ближайшие дни.

"Мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом… Мы пока смотрим на ситуацию", - говорит глава Минздрава.

При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от того, насколько эффективно будет справляться с ситуацией медицинская система. Способность отечественной медицины противостоять эпидемии - именно это будет решающим фактором.

В Украине продлят карантин до конца года и могут остановить транспорт, - Степанов

Все, что могут сегодня сделать остальные граждане, чтобы предотвратить новый коллапс экономики – неукоснительно соблюдать все карантинные ограничения. Это не сложно, однако это реально может помочь не заразиться самому и не заразить других, а во многих случаях и сберечь чью-то жизнь.

По прогнозам, Украина только подбирается к пику эпидемии. Уже где-то через 2-3 недели прогнозируют в сутки около 25 тысяч подтвержденных случаев заражения. Реальное количество заболевших, конечно, намного выше. Ведь у многих заболевание подтверждается лишь при анализе крови на антитела. А многие попросту не обращаются к медикам, если болезнь протекает не очень тяжело.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что в апреле должна поступить новая партия индийской вакцины Covishield. В конце марта-начале апреля ожидают также партию вакцины в рамках проекта COVAX.


Марченко Любов, Тудей

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