Черниговская область с понедельника официально станет "красной"

Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В Черниговской области с понедельника, 29 марта, будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил Министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила: установить с 00 часов 00 минут 29 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области и применить на территории Черниговской области ограничительные противоэпидемические мері, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности" , - написал в своем Телеграм-канале Немчинов.

Отметим, уровень госпитализаций в регионе за последние три дня составляет 84,1, 85,3 и 88,3 на 100 тыс. населения при установленной максимальной границе - 60.

Добавим, "красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей:

1) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65 процентов

2) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - менее 300

3) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60

4) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20 процентов

5) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов

"Красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов.

Напомним, по состоянию на 27 марта в Украине в "желтой" карантинной зоне находится только Херсонская область.

К "красной зоне" отнесены 13 из 24 регионов страны: Киев , Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

Остальные области - "оранжевые", в "зеленой" зоне нет ни одного региона Украины.