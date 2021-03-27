На Донбассе сегодня стреляли около Славного

В пятницу зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня.

На Донбассе сегодня стреляли около Славного
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В течение пятницы, 26 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Оккупанты стреляли недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорск, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела четыре защитника из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

РоSSийско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия в направлении позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Верхнеторецка.

По состоянию на 07:00 27 марта зафиксирован 1 обстрел со стороны роSSийско-оккупационных войск возле населенного пункта Славное - противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

Потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет.

Напомним, в субботу, 20 марта, возле поселка Шумы на Донбассе погиб 28-летний военный из Кропивницкого Кирилл Быковский.

19 марта около Водяного в результате минометного обстрела погиб младший сержант Андрей Грабар (1995 г.р.) из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

18 марта около Пивденного погиб младший сержант Виктор Пасека (1965 г.р.) из 10 горной штурмовой бригады.

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