Зеленский об Указе о Тупицком и Касминине: указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых

Этот Указ является первым результатом решения СНБО об аудите всех указов Януковича, отметил президент.

Зеленский об Указе о Тупицком и Касминине: указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой Указ, которым отменены указы от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов Президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - цитирует главу государства пресс-служба ОПУ.

"Если есть недели, когда не проходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно", - добавил он.

Напомним, Указ "подписан в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности".

В документе указано, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина.

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