Зеленский об Указе о Тупицком и Касминине: указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых
Этот Указ является первым результатом решения СНБО об аудите всех указов Януковича, отметил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой Указ, которым отменены указы от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов Президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - цитирует главу государства пресс-служба ОПУ.
"Если есть недели, когда не проходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно", - добавил он.
Напомним, Указ "подписан в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности".
В документе указано, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина.