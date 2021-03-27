Зеленский отменил указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина

Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года отменены указы о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Отменен Указ Президента Украины от 14 мая 2013 г. № 256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины" и Указ Президента Украины от 17 сентября 2013 г. № 513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного Суда Украины".

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как говорится в документе, Указ подписан в соответствии с частью второй статьи 102, пунктам 1, 17 части первой, части третьей статьи 106 Конституции Украины, статей 3 и 13 Закона Украины "О национальной безопасности Украины" с целью обеспечения прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности.

Президент также принял во внимание заявление Верховной Рады Украины в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства, утвержденное Постановлением Верховной Рады Украины от 17 февраля 2021 года. В нем подчеркивается, что "узурпация власти в 2010 - 2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека".

Отмечено, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина.

Напомним, что в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца, а в феврале продлил срок еще на месяц. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призывали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.