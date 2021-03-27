Умерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич

По предварительным выводам, причиной смерти стал обрыв тромба.

Депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" Елена Пасевич умерла в возрасте 42 лет. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Фото: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi Елена Пасевич

"Стало известно, что внезапно отошла в вечность депутат Львовского городского совета, вдова Героя АТО Елена Пасевич. Община города выражает искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам", - говорится в сообщении горсовета.

Сочувствие из-за смерти депутата выразил также городской голова Львова Андрей Садовый.

"Очень внезапная и болезненная потеря. Молодая любящая мама, вдова Героя АТО, волонтер, активная защитница интересов участников боевых действий, депутат городского совета. Искренние соболезнования всем родным и близким Елены Пасевич. Светлая память", - отметил глава города.

Как сообщает Zaxid.net, предварительные выводы свидетельствуют, что причиной смерти Елены Пасевич стал обрыв тромба. Медики "скорой помощи" приехали на вызов в 19:20, но смогли лишь констатировать смерть.

Елена Пасевич родилась во Львове, кандидат экономических наук, доцент, преподаватель экономики и маркетинга с 20-летним опытом, волонтер, автор местных программ в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан.

Во львовской политике Елена Пасевич появилась после Революции Достоинства. Ее муж Иван Пасевич, старший лейтенант ВСУ, погиб 16 августа 2014 года во время обстрела возле села Красное на Луганщине.

После смерти мужа Елена Пасевич стала советницей городского головы по вопросам участников АТО/ООС и членов их семей. Активно занималась волонтерской помощью военным. В 2015 году она стала депутатом городского совета от «Самопомощи».