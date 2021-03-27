Посольство США требует от РоSSии соблюдать прекращение огня на Донбассе

РоSSия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие и прекратить агрессию в Украине.

Посольство США требует от РоSSии соблюдать прекращение огня на Донбассе
Фото: Сергей Нужненко

Посольство Соединенных Штатов в Украине призывает РоSSию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, а также прекратить агрессию в Украине.

Об этом говорится в сообщении дипломатического учреждения.

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г. Шумы. РоSSия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, вызывающее страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах и прекратить агрессию в Украине", - говорится в сообщении.

Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів сьогодні внаслідок обстрілів поблизу м Шуми. Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, що спричиняє страждання, конструктивно взяти участь у мирних переговорах, й припинити агресію в Україні

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 26, 2021

Напомним, сегодня днем роSSийские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибли четверо украинских военных.

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