Печерский суд взял под стражу Семена Семенченко
Семенченко утверждает, что совершенные в отношении него действия - это "провокация РФ".
Печерский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога экс-командира батальона "Донбасс" и бывшего народного депутата Семена Семенченко.
Об этом он заявил в видеообращении по итогам судебного заседания, обнародованном в Facebook.
"Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, заготовленные специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут умнее и не так верить в свое собственное Государство. Прошу помочь моей семье", - написал Семенченко.
В обнародованном видео Семенченко заявил, что совершенные в отношении него действия - это "провокация РФ".
Ранее Печерский райсуд взял под стражу на 60 суток предпринимателя Евгения Шевченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.
Напомним, что несколько дней назад СБУ заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, к организации которого причастны Семенченко и так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко.
По данным правоохранителей, они в 2018 году под видом ОО создали частную охранную компанию и на ее базе тренировали людей - бывших военных и правоохранителей. Также эта организация действовала в одном иностранном государстве (по данным Михеила Саакашвили, в Польше).
Шевченко заявил, что в 2018 году действительно имел планы стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане по охране объектов и сопровождению конвоев по контрактам Госдепа США. Но потом он отказался от идеи создания охранной компании для работы за рубежом. Шевченко также инкриминируют причастность к организации канала товаров военного назначения из РоSSии.