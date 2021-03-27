Печерский суд взял под стражу Семена Семенченко

Семенченко утверждает, что совершенные в отношении него действия - это "провокация РФ".

Печерский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога экс-командира батальона "Донбасс" и бывшего народного депутата Семена Семенченко.

Об этом он заявил в видеообращении по итогам судебного заседания, обнародованном в Facebook.

"Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, заготовленные специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут умнее и не так верить в свое собственное Государство. Прошу помочь моей семье", - написал Семенченко.

В обнародованном видео Семенченко заявил, что совершенные в отношении него действия - это "провокация РФ ".

Ранее Печерский райсуд взял под стражу на 60 суток предпринимателя Евгения Шевченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.

Напомним, что несколько дней назад СБУ заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, к организации которого причастны Семенченко и так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко.

По данным правоохранителей, они в 2018 году под видом ОО создали частную охранную компанию и на ее базе тренировали людей - бывших военных и правоохранителей. Также эта организация действовала в одном иностранном государстве (по данным Михеила Саакашвили, в Польше).