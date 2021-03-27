Зеленский отреагировал на гибель четырех военных на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.

Зеленский отреагировал на гибель четырех военных на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким военных, погибших в результате вражеского обстрела у Шумов.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

"Сегодня на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", - сообщил президент.

По его словам, главнокомандующий Вооруженных сил немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонней контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата.

Зеленский также пообещал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "Нормандской четверки".

"К сожалению, с начала 2021 года мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад", - отметил глава государства.

"Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешении ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина. Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. В Украине есть и то, и другое. Но преимущество Украина и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня днем роSSийские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибли четверо украинских военных.

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