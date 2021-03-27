Ситуация с COVID-19: в МОЗ назвали условие остановки транспорта

"Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы".

Кабинет министров Украины может остановить транспорт в случае выхода ситуации с COVID-19 из-под контроля.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - сказал министр.

Он добавил, что при принятии решений о введении эпидемических ограничений МОЗ приходится "балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом".

"Мы пока смотрим на ситуацию", - отметил глава МОЗ.

Напомним, ранее в министерстве сообщили, что поставки вакцин в рамках глобальной программы COVAX ожидаются в конце текущего или в начале следующего месяца.