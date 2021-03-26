"Внештатного агента НАБУ" Шевченко арестовали на два месяца под залог 5 млн грн

Евгения Шевченко подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.

"Внештатного агента НАБУ" Шевченко арестовали на два месяца под залог 5 млн грн
Євген Шевченко
Фото: Цензор

Печерский райсуд Киева взял под стражу на 60 суток предпринимателя Евгения Шевченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.

Об этом сказал прокурор Андрей Синюк журналистам под зданием суда, передает Укринформ.

По его словам, Печерский районный суд города Киева арестовал Евгения Шевченко с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

Напомним, что несколько дней назад СБУ заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, к организации которого причастны Семенченко и так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко.

По данным правоохранителей, они в 2018 году под видом ОО создали частную охранную компанию и на ее базе тренировали людей - бывших военных и правоохранителей. Также эта организация действовала в одном иностранном государстве (по данным Михеила Саакашвили, в Польше).

Шевченко заявил, что в 2018 году действительно имел планы стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане по охране объектов и сопровождению конвоев по контрактам Госдепа США. Но потом он отказался от идеи создания охранной компании для работы за рубежом. Шевченко также инкриминируют причастность к организации канала товаров военного назначения из РоSSии.

Семенченко все обвинения СБУ отрицает и говорит, что не будет скрываться от следствия.

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