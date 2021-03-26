Шевченковский суд Киева заявил о вмешательстве в деятельность судей по делу Шеремета

Шевченковский районный суд Киева заявляет о вмешательстве в деятельность суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

С сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влиянии на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства суд обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора, информирует пресс-служба суда.

В суде отмечают, что "каждое судебное заседание по данному делу сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и т.п."

"Кроме того, сторонниками обвиняемых, в соцсетях, в частности Facebook, остро обсуждается ход рассмотрения дела. В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющие характер угроз и призывов к расправе с целью склонения суда к принятию решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же, со стороны стороны защиты раздаются высказывания, имеющие признаки давления", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта суд присяжных под председательством судьи Шевченковского суда Оксаны Голуб принял ходатайство прокурора и продолжил меры пресечения всем трем обвиняемым. Так, Андрея Антоненко до 21 мая будут держать под стражей, Юлия Кузьменко будет находиться под домашним круглосуточным арестом, а Яне Дугарь продлили действие дополнительных обязательств.