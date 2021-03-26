Порошенко обсудил с послом КНР вопросы поставок вакцины от коронавируса

Стороны также обсудили пути усиления сотрудничества в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Порошенко обсудил с послом КНР вопросы поставок вакцины от коронавируса

26 марта лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном, сообщает сайт партии.

Отмечается, что стороны обсудили пути усиления сотрудничества в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Петр Порошенко обратил внимание собеседника на крайне угрожающую ситуацию с распространением коронавируса в Украине и подчеркнул насущную необходимость вакцинации украинских граждан. В этой связи он поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину. Петр Порошенко призвал китайскую сторону продолжить поставки в Украину вакцин для эффективного противодействия COVID-19", - говорится в сообщении.

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