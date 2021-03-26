Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане

Источником происхождения коронавируса COVID-19 являются лаборатории в Китае, и пандемия началась именно там.

Об этом заявил Роберт Редфилд, бывший руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний США - федерального агентства, которое выдает разрешение на использование вакцин.

"По моему предположению, этот вирус начал распространяться где-то в сентябре или октябре в Ухане", - сказал бывший главный эпидемиолог США в интервью CNN.

Редфилд, который возглавлял центр с 2018 по 2021 год, отметил, что это всего лишь его собственное мнение, и теперь он может его выразить.

"Я до сих пор считаю, что наиболее вероятное происхождение этого патогена в Ухане было лабораторным. Понимаете, сбежал. Другие люди в это не верят, это нормально, наука в конце концов это выяснит", - сказал экс-чиновник.

Никаких доказательств Редфилд не предоставил.

Напомним, команда экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая ездила в Ухань для расследования происхождения вируса, заявляла ранее, что теория лабораторной утечки вируса "крайне маловероятно".

Напомним также, что первый случай коронавируса COVID-19 был, вероятно, обнаружен 17 ноября 2019 года в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 мог распространиться от животных. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако непонятно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса. Ранее группа ученых из Китая установила, что вероятным переносчиком нового типа коронавируса мог быть панголин.