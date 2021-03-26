Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Это якобы произошло еще в сентябре 2019-го.
Источником происхождения коронавируса COVID-19 являются лаборатории в Китае, и пандемия началась именно там.
Об этом заявил Роберт Редфилд, бывший руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний США - федерального агентства, которое выдает разрешение на использование вакцин.
"По моему предположению, этот вирус начал распространяться где-то в сентябре или октябре в Ухане", - сказал бывший главный эпидемиолог США в интервью CNN.
Редфилд, который возглавлял центр с 2018 по 2021 год, отметил, что это всего лишь его собственное мнение, и теперь он может его выразить.
"Я до сих пор считаю, что наиболее вероятное происхождение этого патогена в Ухане было лабораторным. Понимаете, сбежал. Другие люди в это не верят, это нормально, наука в конце концов это выяснит", - сказал экс-чиновник.
Никаких доказательств Редфилд не предоставил.
Напомним, команда экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая ездила в Ухань для расследования происхождения вируса, заявляла ранее, что теория лабораторной утечки вируса "крайне маловероятно".
Напомним также, что первый случай коронавируса COVID-19 был, вероятно, обнаружен 17 ноября 2019 года в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 мог распространиться от животных. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако непонятно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса. Ранее группа ученых из Китая установила, что вероятным переносчиком нового типа коронавируса мог быть панголин.
Заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингер ранее назвал утечку из лаборатории наиболее вероятной версией происхождения коронавируса. Однако никаких доказательств этого не было представлено.