На Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю

Скульптура появилась неожиданно - без обсуждений и конкурсов.

На Андреевском спуске в Киеве установили памятник Николаю Гоголю. Скульптура появилась "без объявления войны", без анонсов, обсуждений и конкурсов, отмечает глава "Совета по урбанистике Киева" Виталий Селик.

Фото: Evgen Karas

На пьедестале указано, что скульптура создана Борисом Довганем еще в 2008 году, и это его подарок Киеву.

"Но есть одна нестыковка - этот художник умер в 2019-м в возрасте 90 лет", - говорит Селик.

Однако, по его словам, два года назад, 25 марта, за месяц до смерти скульптора, на Андреевском спуске был открыт скандальный памятник певцу Александру Вертинскому. Меценатом установки был известный коллекционер Александр Брей, который имеет рядом офис. Селик предполагает, что и новое установление памятника - это дело его рук.

"И если памятник Вертинскому еще как-то вяжется с Андреевским спуском, то пребывание Гоголя возле лестницы на гору Клинец, предшествующего Замковой, выглядит странно и нелогично. В конце концов есть же улица Гоголевская", - отметил он.

Фото: Evgen Karas

По мнению киевского урбаниста, "это на самом деле очень плохая тенденция появления в важных местах Киева некорректных памятников без обсуждений".

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