"Опора" расценила совещание Зеленского с Вирастюком как скрытую агитацию

Совещание состоялось за три дня до выборов.

Гражданская сеть "Опора" заявила, что официальная публикация Офисом президента сообщения о совещании Владимира Зеленского с кандидатом в депутаты Верховной Рады от "Слуги народа" Василием Вирастюком - это нарушение демократических стандартов выборов.

Об этом говорится в обнародованных "Опорой" заявлении и промежуточном отчете о выборах в двух одномандатных округах (87 и 50), где в ближайшее воскресенье состоится голосование.

По результатам беспартийного наблюдения на промежуточных выборах народных депутатов Украины в ОИО №87 ОПОРА констатировала нарушения органами публичной администрации принципа политической нейтральности в интересах кандидатов.

"Наибольший резонанс среди инцидентов получило официальное сообщение Офиса Президента Украины об обсуждении 25 марта 2021 года Главой государства процесса вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом в ОИО №87 Василием Вирастюком (выдвижение партией "Слуга народа"). Содержание материала на веб-сайте Офиса Президента Украины подтверждает официальный статус совещания, которое состоялось при участии должностных лиц местной государственной администрации и органов местного самоуправления. ОПОРА заявляет, что проведение совещания в Офисе Президента Украины при участии кандидата в ОИО №87 Василия Вирастюка - это нарушение демократических стандартов выборов", - отмечают в "Опоре".

Добавляется, что позиционирование Василия Вирастюка в качестве кандидата может иметь признаки скрытой агитации со стороны Офиса президента. Привлечение отдельного кандидата во время избирательного процесса к совещаниям президента может свидетельствовать о заангажированности органа публичной администрации, нарушении принципа равенства субъектов избирательного процесса и дать избирательные преимущества конкретному субъекту за счет властных инструментов.

"Опора" призывает президента Украины и его Офис не нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать настоящую политическую нейтральность публичной администрации в пределах своей компетенции.