Возле Шумов погибли четверо украинских военных, еще двое ранены (обновлено)

РоSSийские войска обстреляли позиции ОС из минометов.

Возле Шумов погибли четверо украинских военных, еще двое ранены (обновлено)
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Возле Шумов на Донбассе днем 26 марта погибли четверо украинских военных.

Об этом сообщил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В 13:45 роSSийские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибли 4 украинских военнослужащих", - написал он в фейсбуке.

Бутусов отметил, что после ротации 503-го батальона морской пехоты роSSийские войска резко усилили активность в этом районе.

"Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрел из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах русское командование в ноябре 2020-го требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны. Есть высокая вероятность, что в районе Шумов может последовать роSSийская атака для захвата передовых украинских позиций", - добавил журналист.

Обновление. В Пресс-службе украинской делегации в ТКГ на Донбассе подтвердили информацию о погибших.

"Сегодня, 26 марта около 14.00 на направлении Шумы в результате обстрела противником наших позиций погибли четверо и ранены двое военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Сейчас Украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военных, погибших за Украину", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в субботу, 20 марта возле поселка Шумы на Донбассе погиб 28-летний военный из Кропивницкого Кирилл Быковский.

19 марта у Водяного из-за минометного обстрела погиб младший сержант Андрей Грабарь (1995 г.р.) из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

18 марта возле Пивденного погиб младший сержант Виктор Пасека (1965 г.р.) из 10-й горно-штурмовой бригады.

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