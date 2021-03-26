Возле Шумов погибли четверо украинских военных, еще двое ранены (обновлено)
РоSSийские войска обстреляли позиции ОС из минометов.
Возле Шумов на Донбассе днем 26 марта погибли четверо украинских военных.
Об этом сообщил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В 13:45 роSSийские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибли 4 украинских военнослужащих", - написал он в фейсбуке.
Бутусов отметил, что после ротации 503-го батальона морской пехоты роSSийские войска резко усилили активность в этом районе.
"Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрел из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах русское командование в ноябре 2020-го требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны. Есть высокая вероятность, что в районе Шумов может последовать роSSийская атака для захвата передовых украинских позиций", - добавил журналист.
Обновление. В Пресс-службе украинской делегации в ТКГ на Донбассе подтвердили информацию о погибших.
"Сегодня, 26 марта около 14.00 на направлении Шумы в результате обстрела противником наших позиций погибли четверо и ранены двое военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Сейчас Украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание.
"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военных, погибших за Украину", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в субботу, 20 марта возле поселка Шумы на Донбассе погиб 28-летний военный из Кропивницкого Кирилл Быковский.
19 марта у Водяного из-за минометного обстрела погиб младший сержант Андрей Грабарь (1995 г.р.) из 36-й отдельной бригады морской пехоты.
18 марта возле Пивденного погиб младший сержант Виктор Пасека (1965 г.р.) из 10-й горно-штурмовой бригады.