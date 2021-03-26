Минкультуры презентовало Стратегию развития чтения

Министерство культуры презентовало стратегию продвижения чтения в Украине. Стратегия рассчитана на 2021-2025 годы и направлена на комплексную трансформацию сферы и увеличение спроса на книги в Украине.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Это дорожная карта, которая трансформирует отношение к чтению в стране. Как на уровне политикума, так и в обществе. Принятие данной стратегии - шаг к Украине как читающей нации, которая умеет критически мыслить, достигает своих целей и постоянно занимается саморазвитием. Поэтому воплощаем ее в жизнь: алгоритм действий есть, как и осознание важности проблемы", - написал министр в своем телеграм-канале.

Среди основных задач стратегии:

- повысить статус книгочтения в государстве, количество читающих украинцев;

- создать экосистему и предоставить соответствующие условия для комфортного существования издательств и организаций;

- чтение как ключевой досуг украинцев, в частности, для получения новых навыков, необходимых и сейчас, и для успеха в будущем.

"Глобальная цель: чтобы украинцы полюбили читать. А для этого, как минимум, должны быть качественные предложения и выбор на рынке", - пояснил Ткаченко.

Стратегия прежде всего решит ряд проблем:

- доступность книг на всей территории Украины, и в электронном, и в бумажном форматах. В том числе пополнение базы бесплатной литературы;

- увеличение предложения на рынке из-за роста спроса. Больше переводов иностранной литературы на украинский, а также увеличение количества экземпляров;

- курс на уничтожение пиратства и контрафакта в направлении усиления уголовной ответственности. Прозрачность в системе книгоиздания;

- постоянное обновление фондов библиотек в городах и регионах: публичных, школьных, университетских. И в дальнейшем - трансформация библиотек в современные центры для потребления книг - хабы.

"Если мы успешно реализуем запланированное - книжная отрасль сможет возродиться", - уверен Александр Ткаченко.

Напомним, Украинский институт книги в 2020 году финансово поддержал 30% всех переводов украинских произведений. Для реализации программы были использованы 4,6 млн грн.