Минкультуры презентовало Стратегию развития чтения
Стратегия рассчитана на 2021-2025 годы.
Министерство культуры презентовало стратегию продвижения чтения в Украине. Стратегия рассчитана на 2021-2025 годы и направлена на комплексную трансформацию сферы и увеличение спроса на книги в Украине.
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Это дорожная карта, которая трансформирует отношение к чтению в стране. Как на уровне политикума, так и в обществе. Принятие данной стратегии - шаг к Украине как читающей нации, которая умеет критически мыслить, достигает своих целей и постоянно занимается саморазвитием. Поэтому воплощаем ее в жизнь: алгоритм действий есть, как и осознание важности проблемы", - написал министр в своем телеграм-канале.
Среди основных задач стратегии:
- повысить статус книгочтения в государстве, количество читающих украинцев;
- создать экосистему и предоставить соответствующие условия для комфортного существования издательств и организаций;
- чтение как ключевой досуг украинцев, в частности, для получения новых навыков, необходимых и сейчас, и для успеха в будущем.
"Глобальная цель: чтобы украинцы полюбили читать. А для этого, как минимум, должны быть качественные предложения и выбор на рынке", - пояснил Ткаченко.
Стратегия прежде всего решит ряд проблем:
- доступность книг на всей территории Украины, и в электронном, и в бумажном форматах. В том числе пополнение базы бесплатной литературы;
- увеличение предложения на рынке из-за роста спроса. Больше переводов иностранной литературы на украинский, а также увеличение количества экземпляров;
- курс на уничтожение пиратства и контрафакта в направлении усиления уголовной ответственности. Прозрачность в системе книгоиздания;
- постоянное обновление фондов библиотек в городах и регионах: публичных, школьных, университетских. И в дальнейшем - трансформация библиотек в современные центры для потребления книг - хабы.
"Если мы успешно реализуем запланированное - книжная отрасль сможет возродиться", - уверен Александр Ткаченко.
Напомним, Украинский институт книги в 2020 году финансово поддержал 30% всех переводов украинских произведений. Для реализации программы были использованы 4,6 млн грн.