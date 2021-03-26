Фигуранта дела "Оптимумспецдетали" освободили от ответственности за дачу взятки

Дело закрыли по срокам давности.

Фигуранта дела "Оптимумспецдетали" освободили от ответственности за дачу взятки
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности фигуранта дела ООО "Оптимумспецдеталь" Виталия Жукова, которого подозревали в предложении и даче взятки в размере 950 тыс. гривен.

Об этом говорится на сайте суда.

Мужчину, обвинявшегося по ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса, освободили на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Уголовное производство от 27 января 2021 года, в котором он фигурировал, также закрыли.

Имя обвиняемого в сообщении не указано, но суд сообщил уникальный номер дела, подозреваемым в котором является Жуков.

Напомним, что в декабре 2020 года НАБУ сообщило о подозрении Игорю Гладковскому, сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, в получении взятки.

Следствие установило, что его усилиями ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". По одному из договоров он получил 950 тыс гривен неправомерной выгоды.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы при участии ООО "Оптимумспецдеталь", концерна "Укроборонпром" было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен, при этом в бюджет не поступило более 49 млн гривен, из которых 25,77 млн - налог на добавленную стоимость, 23,57 млн - налог на прибыль.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Шмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизмаШмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизма
Курт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по УкраинеКурт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский согласовал ужесточение уголовной ответственности за ложные минированияЗеленский согласовал ужесточение уголовной ответственности за ложные минирования
Президент Южной Кореи с женой сделали прививки вакциной AstraZenecaПрезидент Южной Кореи с женой сделали прививки вакциной AstraZeneca
Разоблаченный на $100 тыс. взятки киевский прокурор продолжает работать в должности и представляет обвинение по уголовным деламРазоблаченный на $100 тыс. взятки киевский прокурор продолжает работать в должности и представляет обвинение по уголовным делам
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Рада приняла закон об освобождении производителей противоковидных вакцин от ответственности за неблагоприятные последствия
Рада проведет два внеочередных заседания для отмены летнего времени и снятия ответственности с производителей вакцин (обновлено)Рада проведет два внеочередных заседания для отмены летнего времени и снятия ответственности с производителей вакцин (обновлено)
Рада соберется на внеочередную сессию для рассмотрения закона об освобождении от ответственности производителей вакцин от COVIDРада соберется на внеочередную сессию для рассмотрения закона об освобождении от ответственности производителей вакцин от COVID
Высший совет правосудия привлек к ответственности судью Бицюка, который разрешал принудительные приводы ВовкаВысший совет правосудия привлек к ответственности судью Бицюка, который разрешал принудительные приводы Вовка
Разумков о "харьковских соглашениях": депутаты не несут ответственности за голосованиеРазумков о "харьковских соглашениях": депутаты не несут ответственности за голосование
Зеленский предложил перевести уголовные дела в электронный форматЗеленский предложил перевести уголовные дела в электронный формат
Последние новости
Подгружаем последние новости