Фигуранта дела "Оптимумспецдетали" освободили от ответственности за дачу взятки

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности фигуранта дела ООО "Оптимумспецдеталь" Виталия Жукова, которого подозревали в предложении и даче взятки в размере 950 тыс. гривен.

Об этом говорится на сайте суда.

Мужчину, обвинявшегося по ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса, освободили на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Уголовное производство от 27 января 2021 года, в котором он фигурировал, также закрыли.

Имя обвиняемого в сообщении не указано, но суд сообщил уникальный номер дела, подозреваемым в котором является Жуков.

Напомним, что в декабре 2020 года НАБУ сообщило о подозрении Игорю Гладковскому, сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, в получении взятки.

Следствие установило, что его усилиями ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". По одному из договоров он получил 950 тыс гривен неправомерной выгоды.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы при участии ООО "Оптимумспецдеталь", концерна "Укроборонпром" было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен, при этом в бюджет не поступило более 49 млн гривен, из которых 25,77 млн - налог на добавленную стоимость, 23,57 млн - налог на прибыль.