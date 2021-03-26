На трех участников митинга под ОПУ составили админпротоколы (обновлено)

Фото: Facebook Сергей Филимонов

На нескольких участников митинга под Офисом президента, который состоялся 20 марта, составили административные протоколы.

Об этом в Facebook сообщил организатор акции Сергей Филимонов.

"Маляру и Лысому дают админки за зажигание файеров", - написал он.

Имя активиста Маляра - Игорь Поташенков, Лысого - Олег Кобезский.

Обновление. Протокол получил еще один участник митинга - Артур Ефименко. Его обвиняют в нецензурной брани в общественных местах, что предусматривает наказание от 51 до 119 грн штрафа или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток. Об этом сообщили на странице "Самозахиста" в Telegram.

Протоколы составлены по ч.1 ст. 195 (6) КУоАП - нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств - влечет за собой наложение штрафа от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией пиротехнических средств (595-1020 гривен).

Имя Олега Кобезского фигурировало в обнародованном заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко видео.

Фото: Скриншот с видео

20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека - Стафийчука - которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Сам Филимонов в комментариях о событиях того вечера сообщал, что битье окон в план митингующих не входило.

Стафийчуку и Филимонову объявили подозрения в хулиганстве. Первому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а заседание по второму перенесли. Также перенесли заседание по Алексею Белковскому.

Также в хулиганстве подозревают активиста Романа Ратушного. Ратушный требует опровергнуть приведенную о нем информацию в ролике Геращенко.

В отчете об акции наблюдателей общественной организации Ozon говорится, что примерно в 19:41 группа участников собрания (около 30 человек) зажгла файеры у входа в ОП. Часть из них также начали бросать файеры и петарды в здание Офиса президента, в окна и военнослужащих Нацгвардии, представителей полиции, в частности, полиции диалога, которые стояли лицом к протестующим у входной двери в здание (около 40 человек).