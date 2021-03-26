Офис Зеленского пятый день отмывают от граффити

Входы в здание до сих пор забиты фанерой.

Офис Зеленского пятый день отмывают от граффити
Фото: bykvu.com

Фасад Офиса президента продолжают отмывать от граффити, которые оставили участники акции 20 марта.

Об этом сообщает издание "Букви".

Входные двери все еще не реставрировали - входы в здание до сих пор забиты фанерой.

Табличку с надписью "Президент Украины" отмыли раньше.

Ранее Офис президента оценил работы по уборке территории в 2 млн грн. Однако активисты посчитали, что стоимость уборки - примерно 80 тысяч гривен. Некоторые клининговые компании готовы были убрать на Банковой за 50 тысяч.

Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com

Напомним, 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и разбили стекла.

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