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2021-03-26
Офис Зеленского пятый день отмывают от граффити
Входы в здание до сих пор забиты фанерой.
Фото: bykvu.com
Фасад Офиса президента продолжают отмывать от граффити, которые оставили участники акции 20 марта.
Об этом сообщает издание "Букви".
Входные двери все еще не реставрировали - входы в здание до сих пор забиты фанерой.
Табличку с надписью "Президент Украины" отмыли раньше.
Ранее Офис президента оценил работы по уборке территории в 2 млн грн. Однако активисты посчитали, что стоимость уборки - примерно 80 тысяч гривен. Некоторые клининговые компании готовы были убрать на Банковой за 50 тысяч.
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Напомним, 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и разбили стекла.