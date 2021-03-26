Глава НАПК составил новый протокол на Тупицкого о конфликте интересов

Отстраненный глава КС отменил заседание, на котором должны были рассматривать его дисциплинарный проступок, и назначил его на другую дату.

Глава НАПК составил новый протокол на Тупицкого о конфликте интересов
Олександр Тупицький
Фото: ukrinform.ua

Глава Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков составил еще один протокол на отстраненного главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

Протокол касается несообщения о наличии конфликта интересов, заявили на странице НАПК в Facebook.

"Александр Тупицкий не сообщил КСУ о конфликте интересов, возникшем у него на основании направления в Суд обращения ГБР о совершении им же дисциплинарного проступка. Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должно было рассматриваться это обращение ГБР", - пояснил Новиков.

В НАПК отметили, что 9 марта в Конституционный суд поступило обращение от заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований. В письме говорилось о совершении Тупицким дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения обязанностями.

Заместитель главы КСУ Головатый, который выполняет обязанности председателя суда на время отстранения Тупицкого, созвал специальное пленарное заседание для рассмотрения этого обращения ГБР. Но Тупицкий, несмотря на отстранение, незаконно издал распоряжение об отмене этого заседания и созыве его на другую дату. Он имел реальный конфликт интересов, но суду об этом не сообщил.

Напомним, что в феврале глава НАПК составил на Тупицкого два протокола о недекларировании активов в Крыму и конфликте интересов при голосовании за отмену е-деклараций.

Сегодня Голосеевский райсуд должен был рассматривать оба протокола, но Тупицкий на заседание не пришел.

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