МВД Беларуси заявило о задержании более 200 человек в День Воли

Центр Минска перед акцией заранее заблокировала милиция.

МВД Беларуси заявило о задержании более 200 человек в День Воли
Фото: tut.by

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о более чем 200 задержанных по всей стране "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" во время празднования Дня Воли.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным правозащитного центра "Вясна", только в Минске накануне были задержаны 110 человек. Кроме того, по сообщению центра, по меньшей мере 62 человек задержали в 21 городе страны.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в Минске задержали журналиста роSSийского "Коммерсанта" Кирилла Кривошеева и фотографа "Известий" Павла Волкова, а также фотографа Марию Тихонову. Позже "Коммерсант" сообщил, что Волкова и Кривошеева отпустили.

Центр Минска перед акцией заранее заблокировала милиция. В других городах люди собирались небольшими группами во дворах. Многие активисты были задержаны превентивно, в том числе накануне праздника.

День Воли связан с провозглашением в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, просуществовавшей менее года. Ее официальным символом был бело-красно-белый флаг, который стал символом борьбы за государственную независимость Беларуси.

Напомним, с августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах продолжаются протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют нового, свободного голосования.

Страны Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада и Украина не признали легитимность Лукашенко.

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