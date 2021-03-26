У фюрера РФ отреагировали на слова Макрона о "мировой войне нового типа" из-за пандемии

Песков отметил, что между Путиным и Макрона "сложился доверительный диалог, однако по некоторым вопросам есть разногласия".

В Кремле отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что из-за пандемии коронавируса РоSSия и Китай пытаются политически влиять на поставки вакцин, из-за чего европейские страны "оказались на пороге мировой войны нового типа".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РоSSия не использует пандемию в качестве инструмента влияния, пишут роSSийские СМИ .

Песков также отметил, что между Владимиром Путиным и Макроном "сложился доверительный диалог, однако по некоторым вопросам есть разногласия".

"Мы абсолютно не согласны с тем, что РоSSия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что РоSSия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Напомним, Макрон считает, что из-за пандемии коронавируса и попытки РоSSии и Китая политически влиять на поставки вакцин европейские страны "оказались на пороге мировой войны нового типа".