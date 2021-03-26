У фюрера РФ отреагировали на слова Макрона о "мировой войне нового типа" из-за пандемии
Песков отметил, что между Путиным и Макрона "сложился доверительный диалог, однако по некоторым вопросам есть разногласия".
В Кремле отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что из-за пандемии коронавируса РоSSия и Китай пытаются политически влиять на поставки вакцин, из-за чего европейские страны "оказались на пороге мировой войны нового типа".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РоSSия не использует пандемию в качестве инструмента влияния, пишут роSSийские СМИ.
Песков также отметил, что между Владимиром Путиным и Макроном "сложился доверительный диалог, однако по некоторым вопросам есть разногласия".
"Мы абсолютно не согласны с тем, что РоSSия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что РоSSия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Напомним, Макрон считает, что из-за пандемии коронавируса и попытки РоSSии и Китая политически влиять на поставки вакцин европейские страны "оказались на пороге мировой войны нового типа".
В феврале издание New York Times со ссылкой на представителей Госдепа и исследователей из группы Alliance for Securing Democracy писало, что связанные с государством роSSийские СМИ запустили информационную кампанию против западных вакцин от коронавируса. Пропаганда нацелена в основном на страны Латинской Америки, включая Мексику, которая на этой неделе подписала соглашение о покупке роSSийского "Спутника V", и Аргентину, где им уже вакцинируют граждан.