Зеленский присвоил имя австрийского эрцгерцога Василия Вышиваного подразделению Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский присвоил Учебному центру Национальной гвардии Украины в Золочеве почетное наименование "имени Василия Вышиваного".

Об этом говорится в указе №113/2021 от 23 марта.

Василий Вышиваный - это второе имя австрийского эрцгерцога Вильгельма фон Габсбурга, который выучил украинский язык, взял себе украинское имя и делал военную карьеру в украинской армии в годы Украинской революции.

В 1921 году оказался в эмиграции и продолжил жизнь в Австрии. В 1947 году он был задержан в советской зоне оккупации, его вывезли в Киев , где он умер в Лукьяновской тюрьме.

Из города Золочев, где расположен учебный центр НГУ, началась военная служба Василия Вышиваного (тогда еще Габсбурга) в 1915 году, когда он стал офицером 13-го полка уланов австро-венгерской армии.

Другим указом №112/2021 Зеленский присвоил 50-му полку Нацгвардии почетное наименование "имени полковника Семена Высочана".

Семен Высочан возглавлял крестьянское восстание в Восточной Галиции в 1648 году, после чего был сотником в армии Ивана Богуна. В 1666 году гетман Иван Брюховецкий сослал его в РоSSию, где он и погиб.

Еще одним указом № 114/2021 Зеленский присвоил 4-му полку Национальной гвардии наименование "Павлоградский" по названию города, где он дислоцируется.