Беларусь планирует до конца года разработать собственную вакцину от коронавируса

Беларусь собралась до конца года разработать и начать клинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич после встречи с Александром Лукашенко, пишет "Белта".

"Конец августа - мы думаем о кандидатном варианте, конец года - мы думаем об опытно-промышленной партии, которую пустим на все контроли. Следующий год - это уже выход на промышленную масштабизацию", - сказал Пиневич.

Лукашенко в свою очередь сказал, что белорусская вакцина должна стать лучшей в мире.

"В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую - потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем. Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная - 98-99% гарантии - это будет прорыв. К хорошему надо стремиться", - сказал он.

По словам Лукашенко, собственная вакцина будет готова в 2022 году, но к тому времени планируют вакцинировать не менее 60% населения купленными вакцинами и роSSийским "Спутником V", который начали разливать на белорусском фармацевтическом концерне "Белмедпрепараты" в объеме до 500 тысяч доз в месяц. Еще 100 тысяч доз вакцины Беларуси подарило правительство Китая.

Напомним, что вакцинацию от коронавируса в Беларуси начали в конце декабря 2020 года, когда государство получило из РоSSии вакцину "Спутник V".

По данным ВОЗ, в Беларуси подтвердили 314 тысяч случаев коронавирусной болезни и 2,2 тысячи смертей от нее.