Отношение украинцев к акциям в поддержку Стерненко резко ухудшилось

Отношение украинцев к массовым акциям в поддержку Сергея Стерненко резко ухудшилось.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 23-24 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 2 500 респондентов.

43% опрошенных сказали, что не поддерживают протестные акции в поддержку Стерненко, хотя в начале марта таких было только 29%. Еще 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие (процент почти не изменился), 4% и поддерживают, и готовы участвовать. Безразлично к ним относятся 21% опрошенных.

Наибольшая поддержка - среди сторонников "Европейской солидарности" и "Голоса", наименьшая - среди "шариевцев" и сторонников партии Мураева.

74% респондентов сказали, что слышали об акции в поддержку Сергея Стерненко, в ходе которой было повреждено здание Офиса Президента. Подавляющее большинство опрошенных считают, что митингующих нужно наказать за совершенный вандализм. 65% сказали, что нужно было бы заставить участников акции убрать за собой или оплатить убытки, а 20% вообще за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения.

Лишь 9% за то, чтобы не реагировать на это.

Погрешность исследования - не более 2,0%.

Напомним, 23 февраля одесский суд признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одессы и бывшего руководителя райорганизации партии "Родина" Сергея Щербича, которое якобы произошло в 2015 году.

Им назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца. До вступления приговора в законную силу они должны находиться под стражей.

Тюремный срок Стерненко дали по ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), но освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Вечером 20 марта около тысячи активистов пришли на Банковую на протест против приговора Сергею Стерненко. Во время акции были использованы файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверк. Стены Офиса президента расписали лозунгами, а табличку с надписью "Президент Украины" подожгли.

По факту событий Печерское управление полиции начало уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На акции задержали мужчину, который разбил несколько стекол.

В МВД заявили, что протестующие пытались спровоцировать кровопролитие. По мнению заместителя министра Антона Геращенко, за провокациями якобы мог стоять Петр Порошенко. Партия Порошенко "Европейская Солидарность" назвала заявление Геращенко ложью и паранойей.

В Верховной Раде инициировали внеочередное заседание, чтобы при участии силовиков принять постановление с оценкой данного события.