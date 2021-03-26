Ермак о "слитых" россСМИ "документах нормандского формата": "Это очередная попытка оправдаться за затягивание мирного процесса"

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обнародованные роSSийским СМИ "проекты кластеров" по урегулированию войны в ОРДЛО очередной попыткой РФ оправдать затягивание мирного процесса и невыполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров "нормандского формата".

Об этом Андрей Ермак рассказал в колонке для LB.ua.

"Я не знаю автора последней широкой статьи в роSSийском издании, но данная статья подтверждает важный факт, который так упорно публично отрицают официальные лица РоSSии: план (так называемые кластеры), подготовленный немецкими и французскими коллегами и доработанный украинской стороной, действительно лежит у них на столе", - отметил он.

Ермак подчеркнул принципиальность позиции Украины относительно выполнения договоренностей лидеров четырех государств.

"В нормандском формате присутствуют четыре всем известных стороны - Украина, РоSSия, Франция и Германия. В Трехсторонней контактной группе есть три стороны - Украина, РоSSия и ОБСЕ . В решении лидеров Нормандского формата уже определено, что «дорожная карта» выполнения Минских соглашений разрабатывается в соответствующем четырехстороннем формате. Безусловно, в разработке плана может участвовать Трехсторонняя контактная группа. Но окончательно утверждать «дорожную карту», по нашему мнению, должны именно главы четырех государств", - подчеркнул глава ОПУ.

Ермак настаивает на возвращении к полному прекращению огня как основе мирных договоренностей.

"Мы также продолжаем настаивать, чтобы противоположная сторона выполнила договоренности, достигнутые на уровне глав государств Нормандской четверки, о полном допуске представителей миссии ОБСЕ на оккупированные территории. К сожалению, эта договоренность нарушалась весь последний год. Впрочем, как и раньше. Без выполнения этого пункта сложно двигаться к выполнению других пунктов Минских соглашений", - добавил он.