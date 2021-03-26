"ЧВК" Семенченко выполняла задачи в интересах связанных с Коломойским лиц, - "Слідство.Інфо"

В частности, члены военной компании участвовали в протестах против главы НБУ Якова Смолия и Рожковой.

Частная военная компания, связанная с экс-нардепом Семеном Семенченко, выполняла задачи в интересах олигарха Игоря Коломойского и связанных с ним лиц. Об этом говорится в расследовании "Слідства.інфо".

В феврале этого года работники "Донкорп Украина", контролируемой Семенченко, участвовали в беспорядках со стрельбой на стройплощадке в Киеве на углу ул. Малевича. Один из микроавтобусов, который был задержан правоохранителями на месте происшествия, принадлежит структуре "Донкорпа".

Само же строительство связано с другом и бизнес-партнером Коломойского Михаилом Киперманом. Официальным заказчиком строительства являются компании "Де Резорт Девелопмент" и Строительное объединение "Мрия". Владельцы последнего имеют один контактный номер с компанией Кипермана "Смарт Студент".

"Одновременно связь «Де Резорт Девелопмент» с Киперманом прослеживается через совладельца фирмы Артема Солоника. Ранее он был директором компании «Орион Сервис», которой в то время владел товарищ Коломойского", - говорится в расследовании.

В 2020 году члены структуры "Донкорп" охраняли офис "Центрэнерго" в селе Козин Киевской области. Именно тогда, по данным СМИ , госкомпанию возглавляли лояльные к Коломойскому лица, а связанные с ним компании получали наибольшую выгоду от сотрудничества с "Центрэнерго". Госкомпанию "Донкорп" начали охранять весной 2020 года, а официально договор подписали в конце года.

Также члены "Донкорпа" в конце 2019 года участвовали и митингах против руководства НБУ, в том числе Якова Смолия и его заместительницы Екатерины Рожковой. Смолий публично называл Коломойского заказчиком протестов.

"На акции ходили совместно с другими организациями. Они стояли под Нацбанком, а мы - под домом у Рожковой и Смолия", - рассказал "Слідству.Інфо" бывший "донкорповец" Евгений Сикора.

Напомним, что несколько дней назад СБУ заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, к организации которого причастны Семенченко и так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко.

По данным правоохранителей, они в 2018 году под видом ОО создали частную охранную компанию и на ее базе тренировали людей - бывших военных и правоохранителей. Также эта организация действовала в одном иностранном государстве (по данным Михеила Саакашвили, в Польше).

Шевченко заявил, что в 2018 году действительно имел планы стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане по охране объектов и сопровождению конвоев по контрактам Госдепа США . Но потом он отказался от идеи о создании охранной компании для работы за рубежом. Шевченко также инкриминируют причастность к организации канала товаров военного назначения из РоSSии.