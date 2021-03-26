Им будут отмечать людей, которые продвигают и защищают интересы Украины в мире.

Министерство иностранных дел вводит титул почетного амбассадора, которым будут отмечать людей, чьи усилия помогают популяризировать Украину в мире.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Впервые с момента обретения независимости Украиной и формирования дипломатии современного независимого Украинского государства МИД вводит титул почетного амбассадора Украины. Этот титул будет предоставляться адвокатам и промоутерам Украины в мире. То есть мы будем награждать, и этим будем отмечать и мотивировать людей, которые наиболее активным образом продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран", - сказал министр.

Он заверил, что таким образом будут отмечать действительно особых людей, "тех, чье горячее сердце и настойчивые усилия помогают популяризировать Украину и все украинское".

"По сути, почетный амбассадор Украины - это будет самая высокая награда в сфере публичной дипломатии Украины. Я убежден, что каждый, кто ее получит, будет гордиться тем, что он такое отличие получил от Украины", - добавил Кулеба.

Кроме МИДа, посольств и консульств Украины за рубежом, номинировать кандидатов на получение этого титула смогут также организации зарубежных украинцев и любая неправительственная общественная организация, у которой есть экспертиза в сфере международных отношений.

Кулеба также сообщил, что МИД впервые в истории Украины принял пятилетнюю Стратегию публичной дипломатии, в которой сформулированы семь направлений деятельности для продвижения положительного имиджа государства. В основе Стратегии остается национальный бренд Ukraine NOW.

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"Стратегия принята на пять лет, и на ее основе мы будем развивать позитивный имидж Украины за рубежом и общаться с партнерами. Впервые в Украине мы официально формулируем и определяем семь направлений публичной дипломатии - это культурное, экспертное, экономическое, кулинарное, цифровое, научно-образовательное и спортивное", - пояснил глава МИД .

Он добавил, что в Стратегии определены пять принципов, по которым будет функционировать публичная дипломатия: Проектный менеджмент, инновационность, уважение к культурному разнообразию, человекоцентричность и ответственность.

Напомним, в январе Кулеба презентовал сайт, который будет популяризировать Украину в мире.

В июне 2017 года Кабинет Министров создал межведомственную комиссию по вопросам популяризации Украины. Согласно положению, комиссия является временным консультативно-совещательным органом Кабмина, задачами которого является содействие в осуществлении мер по реализации концепции популяризации Украины, рассмотрение вопросов, связанных с формированием положительного имиджа Украины в мировом информпространстве, а также координация между ведомствами в этих вопросах.