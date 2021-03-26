Исполком партии "УДАР Виталия Кличко" возглавил экс-нардеп Палатный

Он отметил, что партию ждут изменения и обновления.

Исполком партии "УДАР Виталия Кличко" возглавил экс-нардеп Палатный
Артур Палатний
Фото: Пресслужба партії "УДАР Віталія Кличка"

Исполнительный комитет партии "УДАР Виталия Кличко" экс-нардеп возглавил Артур Палатный.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Виталий Кличко назвал это решение правильным и своевременным и считает Палатного профессионалом и опытным управленцем.

Кличко отметил, что назначение нового руководителя Исполкома станет новым этапом в развитии партии.

Сам Палатный поблагодарил за доверие и заверил, что приложит все усилия для развития и укрепления позиций партии.

"Доверие однопартийцев - это большая ответственность для меня. Я в партии с момента основания. "УДАР" - это прежде всего команда. Команда сильных и самодостаточных людей, единомышленников, которые профессионально выполняют свою работу. "УДАР" начинает новый этап развития. Однозначно, партию ждут изменения и обновления. Мы настроены на активную работу и увеличение и укрепление нашей команды по всей Украине", - сказал он.

Напомним, Артур Палатный был народным депутатом седьмого (от "УДАРА") и восьмого (от "БПП") созывов Верховной Рады. Он - почетный президент Киевской городской организации федерации бокса.

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