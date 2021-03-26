Исполком партии "УДАР Виталия Кличко" возглавил экс-нардеп Палатный
Он отметил, что партию ждут изменения и обновления.
Исполнительный комитет партии "УДАР Виталия Кличко" экс-нардеп возглавил Артур Палатный.
Об этом сообщила пресс-служба партии.
Виталий Кличко назвал это решение правильным и своевременным и считает Палатного профессионалом и опытным управленцем.
Кличко отметил, что назначение нового руководителя Исполкома станет новым этапом в развитии партии.
Сам Палатный поблагодарил за доверие и заверил, что приложит все усилия для развития и укрепления позиций партии.
"Доверие однопартийцев - это большая ответственность для меня. Я в партии с момента основания. "УДАР" - это прежде всего команда. Команда сильных и самодостаточных людей, единомышленников, которые профессионально выполняют свою работу. "УДАР" начинает новый этап развития. Однозначно, партию ждут изменения и обновления. Мы настроены на активную работу и увеличение и укрепление нашей команды по всей Украине", - сказал он.
Напомним, Артур Палатный был народным депутатом седьмого (от "УДАРА") и восьмого (от "БПП") созывов Верховной Рады. Он - почетный президент Киевской городской организации федерации бокса.