"Слуга народа" лидирует в партийном рейтинге, "ЕС" и "ОПЗЖ" идут вровень

Правящая партия "Слуга народа" сохраняет самый высокий рейтинг среди украинских политических сил.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", который проводили 23-24 марта, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, за нее бы проголосовали 20,8% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Проевропейская партия "Евросолидарность" и пророSSийская "ОПЗЖ" идут вровень - 15,0% и 14,8%. Немного отстает от них партия "Батькивщина" - 12,4%.

Шансы на прохождение в Верховную Раду имеет еще целый ряд партий, начиная с "Силы и чести" и заканчивая "Украинской стратегией Гройсмана", которым последний опрос дал 5,0%.

"Радикальная партия Ляшко", "Голос", "УДАР" и "Наши" набирают более 3%, что с учетом 2% -ной погрешности исследования дает им шансы на преодоление проходного барьера в Верховную Раду.

Другие партии, в том числе "Партия Шария", "Свобода", "За будущее" и "Народный фронт", набирают меньше 3%.

В опросе приняли участие 2 500 респондентов. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера.