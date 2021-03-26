Президентский рейтинг Зеленского подрос до 24,7%, - опрос

Владимир Зеленский выиграл бы первый тур президентских выборов, если бы они состоялись в конце марта.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 2-3 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 2 500 респондентов.

За него готовы проголосовать 24,7% респондентов (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором).

Его ближайшие конкуренты - лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,9%) и лидер пророSSийской партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко (12,6%).

Далее в рейтинге следуют:

Юлия Тимошенко - 11,8%

Игорь Смешко - 7,7%

Владимир Гройсман - 5,2%

Дмитрий Разумкова- 3,8%

Олег Ляшко - 3,7%

Евгений Мураев - 3,7%

Анатолий Гриценко - 3,3%

Арсений Яценюк - 2,8%

Олег Тягнибок - 1,6%

Кира Рудык - 0,5%.

Погрешность исследования - не более 2,0%.

Напомним, в начале марта опрос "Рейтинга" давал Зеленскому 22,5%, Порошенко - 14,6%, а Бойко - 11,6%. Центр Разумкова, который также делал опрос в начале марта, давал Зеленскому 27,4%, Порошенко - 19,7%, Бойко - 17,1%