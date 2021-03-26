Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 25 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Светлодарск, оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции наших защитников рядом с населенным пунктом Майорск оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В границах ответственности группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, роSSийско-оккупационные войска вели огонь по позициям защитников Украины из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Широкино противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди личного состава ООС в результате вражеских обстрелов нет.

По состоянию на 7:00 утра 26 марта обстрелов не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 марта, роSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в частности - стреляли из запрещенного вооружения.

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