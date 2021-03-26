Семенченко опроверг обвинения СБУ

Бывший депутат Верховной Рады Семен Семенченко заявил, что отвергает все обвинения Службы безопасности Украины.

"С удивлением узнал, что я был объявлен СБУ страшным террористом. Информация о том, что меня арестовали и предъявили подозрение, не соответствует действительности. Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ ", - написал Семенченко в своем фейсбуке.

Он пообещал, что не будет прятаться от следствия или бежать за границу, и сказал, что готов к избранию меры пресечения.

Напомним, что по версии СБУ Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконным вооруженным формированием.

Семенченко обвиняют по ч.3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или военной техникой - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).

Шевченко - по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой) и ч.2 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенное повторно или группой - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).