Трем членам "Украинского выбора" Медведчука сообщили о подозрении в государственной измене
Все трое награждены Россией медалями "За возвращение Крыма".
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и сепаратизме (ч. 2 ст. 110 УК) трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".
Об этом сообщается на сайте прокуратуры АР Крым и города Севастополя.
Двое из них, как установило следствие, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один возглавлял территориальное подразделение "самообороны", а другой был руководителем обособленного подразделения "Славянский щит".
Они принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории Севастополя, были наблюдателями на участках и обеспечивали их охрану.
Третий подозреваемый также был в Севастополе, где принимал участие в митингах в поддержку оккупации полуострова РоSSийской Федерацией и проведения незаконного референдума. Он призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширению территории РФ за счет Крыма.
Все трое награждены Россией медалями "За возвращение Крыма".
Напомним, что руководителем всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" (до 2016 года - "Украинский выбор") является депутат Верховной Рады, кум президента РоSSии Виктор Медведчук.
25 марта 2021 года в офисе "Украинского выбора" прошли обыски по делу об организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов в Крыму и Севастополе.