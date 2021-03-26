Трем членам "Украинского выбора" Медведчука сообщили о подозрении в государственной измене

Все трое награждены Россией медалями "За возвращение Крыма".

Трем членам "Украинского выбора" Медведчука сообщили о подозрении в государственной измене
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и сепаратизме (ч. 2 ст. 110 УК) трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".

Об этом сообщается на сайте прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Двое из них, как установило следствие, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один возглавлял территориальное подразделение "самообороны", а другой был руководителем обособленного подразделения "Славянский щит".

Они принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории Севастополя, были наблюдателями на участках и обеспечивали их охрану.

Третий подозреваемый также был в Севастополе, где принимал участие в митингах в поддержку оккупации полуострова РоSSийской Федерацией и проведения незаконного референдума. Он призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширению территории РФ за счет Крыма.

Все трое награждены Россией медалями "За возвращение Крыма".

Напомним, что руководителем всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" (до 2016 года - "Украинский выбор") является депутат Верховной Рады, кум президента РоSSии Виктор Медведчук.

25 марта 2021 года в офисе "Украинского выбора" прошли обыски по делу об организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов в Крыму и Севастополе.

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