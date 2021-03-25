Дело Семенченко: СБУ показала новые доказательства поставки военных товаров из РФ

Была предоставлена аудиозапись разговоров одного из организаторов схемы. Кроме того, обнародованы переписка фигурантов дела в Telegram.

Дело Семенченко: СБУ показала новые доказательства поставки военных товаров из РФ
Фото: Макс Требухов

СБУ обнародовала дополнительные доказательства незаконной поставки военных товаров из РоSSии в рамках уголовного производства, которое ведется против экс-нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На брифинге была предоставлена аудиозапись разговоров одного из организаторов схемы. Кроме того, обнародована переписка фигурантов дела в Telegram.

"Установленные Службой факты незаконной поставки оружия из РФ свидетельствуют об отсутствии у организаторов схемы какого бы то ни было желания укрепить обороноспособность нашего государства. Речь идет исключительно о частных мотивах. Полученные данные полностью развеивают миф, что отдельные лица якобы помогали государству. Как вы видите, они закупали эту группу товаров (клистроны, которые используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300, - ред.) по цене в 30 тыс. долларов, а продавали оборонным предприятиям - по 200 тыс. долларов. То есть мы видим, что о помощи и отстаивании государственных интересов здесь речь не идет", - сообщил начальник 2 Управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Константин Невмержицкий.

Напомним, что вчера Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении нелегальной частной военной компании, организаторами которой назвали Семенченко и Шевченко. По данным СБУ, "деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности".

Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из РоSSийской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Семенченко объявили подозрение по ч.3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или военной техникой - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).

Шевченко объявили по ч. 2 ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой) и ч.2 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенное повторно или группой - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

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