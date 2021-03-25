Во втором туре выборов президента Могилянки большинство не набрал ни один из кандидатов

Против всех кандидатов проголосовали 45 человек - 11,7% от общей явки.

Во втором туре выборов президента Могилянки большинство не набрал ни один из кандидатов
Фото: Nick Grapsy

Ни один из кандидатов, баллотировавшихся на пост президента Киево-Могилянской академии, не набрал более 50% голосов во втором туре выборов.

Об этом в Telegram сообщают представители студенческой избирательной комиссии вуза.

За кандидата на пост президента академии декана факультета экономических наук НаУКМА Александру Гуменную проголосовали 176 человек (46% от общей явки избирателей), за декана факультета правовых наук НаУКМА Дениса Азарова голоса отдали 156 человек (40,7%).

В то же время против всех кандидатов проголосовали 45 человек - 11,7% от общей явки.

"Во втором туре большинства не набирает ни один из кандидатов", - говорится в сообщении.

Как сообщает “Укринформ”, 19 августа 2020 года приказом Министерства образования и науки Украины был объявлен конкурс на занятие должности президента Могилянской академии. Выборы были назначены на 11 ноября 2020 года. 11 и 19 ноября 2020-го (в два тура) состоялось голосование за кандидатов на пост президента. Однако ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов от общего количества избирателей, которое предоставило бы право МОН назначить президента НаУКМА.

4 декабря 2020 года МОН объявило очередной конкурс на занятие должности президента НаУКМА. 5 февраля и 12 февраля 2021 (в два тура) прошло голосование за кандидатов на пост президента. Однако ни один из них снова не набрал более 50% голосов от общего числа избирателей.

18 марта 2021 года состоялся первый тур очередных выборов президента академии. В нем приняли участие декан факультета экономических наук НаУКМА Александра Гуменная (154 голоса), декан факультета правовых наук НаУКМА Денис Азаров (131 голос) и вице-президент по научно-педагогической работе Василий Ожоган (116 голосов). Во втором туре, который состоялся 25 марта, за пост президента Могилянской академии соревновались Гуменная и Азаров.

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