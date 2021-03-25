Украина откроет генконсульство в Хьюстоне в этом году, - Ельченко

Это должно было произойти в прошлом году, но планы изменились из-за пандемии.

Украина откроет генконсульство в Хьюстоне в этом году, - Ельченко

Новое Генеральное консульство Украины в Соединенных Штатах откроется в Хьюстоне (штат Техас, США) в этом году.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко во время онлайн-конференции, организованной Американско-украинским деловым советом.

"В этом году мы откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне - это должно было произойти в прошлом году, но из-за пандемии мы были вынуждены отложить это", - подчеркнул дипломат.

По его словам, увеличение количества украинских представительств в США направлено на то, чтобы заниматься потребностями наших граждан и бизнеса.

Напомним, в День Соборности, 22 января, Украина открыла почетное консульство в Филадельфии - одном из крупнейших городов восточного побережья США.

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