Украина откроет генконсульство в Хьюстоне в этом году, - Ельченко
Это должно было произойти в прошлом году, но планы изменились из-за пандемии.
Новое Генеральное консульство Украины в Соединенных Штатах откроется в Хьюстоне (штат Техас, США) в этом году.
Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко во время онлайн-конференции, организованной Американско-украинским деловым советом.
"В этом году мы откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне - это должно было произойти в прошлом году, но из-за пандемии мы были вынуждены отложить это", - подчеркнул дипломат.
По его словам, увеличение количества украинских представительств в США направлено на то, чтобы заниматься потребностями наших граждан и бизнеса.
Напомним, в День Соборности, 22 января, Украина открыла почетное консульство в Филадельфии - одном из крупнейших городов восточного побережья США.