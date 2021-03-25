"Европейская Солидарность": конкуренция за вакцины - это конкуренция президентов и правительств
Партия настаивает на созыве заседания СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций.
Партия «Европейская Солидарность» считает, что срыв вакцинации в Украине состоялся из-за несвоевременного контрактования вакцины правительством. Об этом говорится в заявлении "ЕС", обнародованном на официальном сайте.
"Летом прошлого года Зеленский должен был сделать вклад в инициированный Евросоюзом фонд по созданию вакцины и быть первым в очереди на получение препаратов. Вместо этого деньги антиковидного фонда он закатал в позолоченный асфальт «Большого крадивництва», который сейчас сходит вместе с талым снегом. А если бы они использовались по назначению, это бы позволило вовремя законтрактовать вакцины и сделать прививку десяткам миллионов украинцев", - считают в "ЕС".
В партии считают, что конкуренция за вакцины - это конкуренция между президентами и главами правительств разных стран, которую Владимир Зеленский не выдержал.
"«Европейская Солидарность» еще раз настаивает на созыве заседания СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций, где уже коллективный разум должен найти ответы на вызовы, с которыми не способен справиться сам Зеленский", - считают в "ЕС".