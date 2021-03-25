Партия «Европейская Солидарность» считает, что срыв вакцинации в Украине состоялся из-за несвоевременного контрактования вакцины правительством. Об этом говорится в заявлении " ЕС ", обнародованном на официальном сайте.

"Летом прошлого года Зеленский должен был сделать вклад в инициированный Евросоюзом фонд по созданию вакцины и быть первым в очереди на получение препаратов. Вместо этого деньги антиковидного фонда он закатал в позолоченный асфальт «Большого крадивництва», который сейчас сходит вместе с талым снегом. А если бы они использовались по назначению, это бы позволило вовремя законтрактовать вакцины и сделать прививку десяткам миллионов украинцев", - считают в " ЕС ".

В партии считают, что конкуренция за вакцины - это конкуренция между президентами и главами правительств разных стран, которую Владимир Зеленский не выдержал.