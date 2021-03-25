Оккупанты обстреляли позиции ВСУ неподалеку Светлодарска

С начала этих суток, 25 марта, зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны роSSийско-оккупационных войск на Донбассе - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от поселка Светлодарск оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 марта, роSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции объединенных сил, в частности - из запрещенного вооружения.