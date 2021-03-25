МВФ: диалог с Украиной будет продолжен в течение нескольких месяцев

"Программа реформ остается незавершенной".

МВФ: диалог с Украиной будет продолжен в течение нескольких месяцев
Фото: publika.md

Международный валютный фонд сообщил о продолжении переговоров с Украиной для первого пересмотра программы stand by и согласования реформ, необходимых для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.

Об этом рассказал представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Повестка дня на следующие несколько месяцев состоит в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ", - сообщил Райс.

Он добавил, что программа реформ остается незавершенной в области договоренностей по последовательным программам Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия МВФ может вернуться в Украину в апреле, после прекращения действия установленной правительством предельной цены на газ для населения.

13 февраля миссия завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято. Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

В МВФ изначально выражали обеспокоенность ручным регулированием цен на газ, ведь в государстве уже заработал рынок газа. Однако правительство пошло на снижение цен на фоне массовых протестов в разных городах.

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