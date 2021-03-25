Счета в банках США, миллионные доходы и люксовые авто. Что в декларации министра экономики

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко прошлом году получил 534 тыс. Грн зарплаты и миллионные доходы.

Фото: latifundist.com

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в прошлом году получил 534 тыс. грн зарплаты и миллионные доходы. Об этом говорится в его декларации на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

В декларации Петрашко указал квартиру в Киеве площадью 89,6 квадратных метров, которая принадлежит жене министра Светлане и двум его сыновьям — Максиму и Матвею.

Министр также владеет гаражом площадью 11 кв. м в городе Стрый (Львовская область) и 50% жилого дома площадью 76,1 кв. м во Львове, совладельцем которого указан Петрашко Мирослав Викторович.

Он также имеет большой дом под Киевом на более 400 кв. метров и 1,5 га земли. Жена министра также является совладелицей квартиры (33,3%) площадью 109,1 кв. м в РоSSии (33,34% принадлежат Артуру Позднякову, 33,3% — Анжелике Поздняковой).

Министр владеет паркоместом в Киеве площадью 10,8 кв. м. Также он вместе с женой и сыновьями обладают жилым домом площадью 409,2 кв. м в селе Романков Обуховского района Киевской области, где жена Петрашко владеет земельным участком площадью 0,15 га.

Часы и украшения

Петрашко также задекларировал часы швейцарского бренда Vacheron Constantin и ювелирные украшения жены торговой марки Chopard (кольцо, серьги, подвеску с драгоценными камнями и кулон).

Автопарк

В его собственности есть автомобиль Suzuki Vitara S 2016 стоимостью 673 тыс. грн, Range Rover Sport 2017 года почти за 2,6 млн грн, а также Toyota Land Cruiser 200 почти за 2,3 млн грн.

Миллионные доходы

По месту предыдущей работы Петрашко заработал почти 6,1 млн грн, а в министерстве — 534 тыс. грн.

На счетах в банках США имеет почти $828 тысяч, в том числе $ 827,75 тыс. в банке Morgan Stanley и на $ 193 у него открыт совместный с женой счет в Citibank.

Петрашко имеет счета в ПУМБе (2,05 млн грн), Укргазбанке (31 грн и $902), Ощадбанке (70?557 грн). В Приватбанке держит 36?166 грн, а его жена — 17?256 грн.

Также министр экономики задекларировал $510 тысяч и 2,35 млн грн наличными, а его жена — $395 тысяч и 1,4 млн грн наличных.

Ценных бумаг в собственности Петрашко и его семьи нет.

Напомним

17 марта 2020 года Верховная Рада поддержала кандидатуру Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно данным сайта latifundist, Игорь Петрашко в 2004—2007 годах работал сначала в московском, а затем в киевском представительстве компании Ernst&Young, работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина».

До 2013 года возглавлял департамент корпоративного бизнеса «Сбербанка РоSSии». С апреля 2013 года работал в агрохолдинге Ukrlandfarming.