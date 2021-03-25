В СНБО объяснили, почему Украина не вводит санкции против Коломойского и его окружения

Киев ждет от Вашингтона документы.

В СНБО объяснили, почему Украина не вводит санкции против Коломойского и его окружения
Фото: ЦЕНЗОР

Украина не реагирует на американские санкции против олигарха Игоря Коломойского и народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача, поскольку не получала от США никаких документов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио НВ"..

Отмечается, что все три гражданина Украины попали под санкции США, а экс-регионал Деркач был признан роSSийским агентом. Украинским политикам неоднократно задавали вопрос о том, почему Украина не вводит санкции против них.

"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах, после чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО, мы имеем дело с документами", - подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, на сегодняшний день никаких документов по Коломойскому, Дубинскому или Деркачу в официальных учреждениях Украины нет. Поэтому Украина не может официально их рассматривать.

"Если они будут, это уже вопрос другого порядка", - добавил Данилов.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки внесли Коломойского в санкционный список. Госдепартамент заявил о причастности бизнесмена к случаям коррупции на посту главы Днепропетровской ОГА.

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