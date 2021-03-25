В СБУ объяснили состав инкриминируемых Семенченко и Шевченко преступлений

Экс-нардеп Семен Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам, которая фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена как деятельность незаконных вооруженных формирований.

Об этом на брифинге сообщил начальник главного управления СБУ в Киеве и области Олег Головань.

Эта ОО готовила бывших офицеров и экс-правоохранителей под предлогом найма для выполнения задач по охране, но на самом деле происходила вербовка, заявил Головань.

"Задокументировано, что Семенченко пользовался поддержкой Шевченко и зарегистрировал на территории иностранного государства частную военную компанию. Подготовка наших граждан происходила для трудоустройства за границу. По действующему законодательству это противоправно, это фактически наемничество", - пояснил он.

По словам Голованя, Шевченко обеспечивал поставки амуниции, оборудования, взрывчатки для тренировок военных. Во время обысков было изъято боевое огнестрельное оружие, патроны и взрывчатка, свободный оборот которых запрещен законодательством.

"Изъяли документы, подтверждающие деятельность на территории Украины частной военной компании и подготовку к совершению преступления - наемничества, их вводили в заблуждение, что они работают в частной охранной компании", - отметил Головань.

В СБУ также добавили, что Шевченко подозревается в причастности к организации канала товаров военного назначения из РоSSии, товар реализовывали на украинские предприятия.

Семенченко инкриминируют, что он создал в Украине, возглавлял и обеспечивал незаконное вооруженное формирование. Факт регистрации ЧВК на территории иностранного государства рассматривается как угроза наемничества лицами, входившими в состав формирования, и Семенченко также. Пока объявлено шесть подозрений, но их количество увеличится, заверили правоохранители.

Семенченко объявили подозрение по ч. 3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или военной техникой - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).

Шевченко объявили подозрение по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой) и ч. 2 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенное повторно или группой - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Сам Шевченко в Facebook заявил, что в 2018 году действительно имел планы стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане по охране объектов и сопровождению конвоев по контрактам Госдепа США .

"Однако после нескольких месяцев предварительной работы, переговоров и встреч в Афганистане и в Ираке (в том числе в Посольстве США в городе Багдаде) и заявления Трампа в конце 2018 года о выводе контингента и уменьшении присутствия США в этих странах, вопрос о сотрудничестве стал неактуальным. На этом мое участие в создании охранной компании для работы за рубежом было завершено от слова «вообще». Семен тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и меня (почему-то?) также обвиняют в участии в ее создании и ее деятельности, хотя ни де- юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения", - написал он.

Напомним, что вчера Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении нелегальной частной военной компании, организаторами которой назвали Семенченко и Шевченко. По данным СБУ , "деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности".

Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из РоSSийской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что эта ЧВК действовала уже в течение нескольких лет и в основном на территории Польши и открыто тренировала людей.