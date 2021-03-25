Страны Балтии ввели санкции против 118 чиновников режима Лукашенко

Всего в национальных санкционных списках сейчас находятся 274 представителя белорусской власти и силовых структур.

Литва, Латвия и Эстония внесли в санкционные списки еще 118 представителей режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте литовского МИД .

"Литва вместе с Эстонией и Латвией проявили солидарность с жителями Беларуси, которые борются за свою свободу. Приспешники режима должны понять - ответ на использование ими жесткой силы против мирных жителей будет очень суровым и недвусмысленным. Литва не будет стоять в стороне", - отметил глава МИД Габриелюс Ландсбергис.

Отмечается, что в список внесены лица, работающие в структурах МВД Беларуси и прямо или косвенно способствовавшие фальсификации результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа, участвовавшие в репрессиях против демократической оппозиции и гражданского общества, ответственные за серьезные систематические нарушения прав человека.

Им будет запрещен въезд в эти три страны.

Всего в национальных санкционных списках сейчас находятся 274 представителя белорусской власти и силовых структур.

Напомним, накануне 17 стран Европы, Канада и США поддержали создание международной платформы (International Accountability Platform for Belarus (IAPB), которая будет заниматься документированием нарушений прав человека режимом Лукашенко в Беларуси.

Лукашенко является правителем Беларуси де-факто, но мировое сообщество не признает его легитимность как президента из-за фальсификаций на последних выборах. Украина также отказалась признать его президентские полномочия.