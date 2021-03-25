Зеленский согласовал ужесточение уголовной ответственности за ложные минирования

За "минирование" школ, больниц и государственных органов будут давать до восьми лет.

Зеленский согласовал ужесточение уголовной ответственности за ложные минирования
Фото: Сергей Нужненко

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 марта, подписал закон об усилении уголовной ответственности за ложные минирования.

"Этот документ имеет целью существенно уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации. Ведь, по данным Национальной полиции Украины, за 2019 год следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 года начато 213 уголовных производств по указанной статье. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов", - говорится на сайте президента.

Принятый закон предусматривает, что ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры, зданий государственных органов, учреждений здравоохранения и образования наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, что ответственность за псевдоминирование предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса.

До сих пор там было указано, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва любого объекта наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет, а от четырех до восьми давали только за "тяжкие последствия" или повторное сообщение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Шмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизмаШмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизма
Курт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по УкраинеКурт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский утвердил Стратегию деоккупации КрымаЗеленский утвердил Стратегию деоккупации Крыма
Зеленский ввел в действие решение СНБО о борьбе с экологическими угрозамиЗеленский ввел в действие решение СНБО о борьбе с экологическими угрозами
Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении в собственность украинского народа "Мотор Сич"Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении в собственность украинского народа "Мотор Сич"
Зеленский: Украина планирует побороть эпидемию туберкулеза к 2030 годуЗеленский: Украина планирует побороть эпидемию туберкулеза к 2030 году
Зеленский ввел в действие санкции в отношении роSSийских силовиков и пропагандистских сайтовЗеленский ввел в действие санкции в отношении роSSийских силовиков и пропагандистских сайтов
Зеленский ввел временный "безвиз" для туристов из КитаяЗеленский ввел временный "безвиз" для туристов из Китая
Зеленский подписал закон о ратификации поправки к статье 24 Устава ОЧЭСЗеленский подписал закон о ратификации поправки к статье 24 Устава ОЧЭС
Зеленский встретился с президентом ЕБРРЗеленский встретился с президентом ЕБРР
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности вместо налоговой милицииЗеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции
Зеленский призвал местные власти ввести карантинные выплаты и обещает их удвоитьЗеленский призвал местные власти ввести карантинные выплаты и обещает их удвоить
Последние новости
Подгружаем последние новости