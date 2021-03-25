Зеленский согласовал ужесточение уголовной ответственности за ложные минирования

За "минирование" школ, больниц и государственных органов будут давать до восьми лет.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 марта, подписал закон об усилении уголовной ответственности за ложные минирования.

"Этот документ имеет целью существенно уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации. Ведь, по данным Национальной полиции Украины, за 2019 год следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 года начато 213 уголовных производств по указанной статье. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов", - говорится на сайте президента.

Принятый закон предусматривает, что ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры, зданий государственных органов, учреждений здравоохранения и образования наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, что ответственность за псевдоминирование предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса.

До сих пор там было указано, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва любого объекта наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет, а от четырех до восьми давали только за "тяжкие последствия" или повторное сообщение.